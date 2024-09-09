Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил сомнения в возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовить 500 тысяч бойцов для атаки на РФ весной. Газета.Ru

«Я не очень уверен про весну, но в принципе, на территории, подконтрольной президенту Украины Владимиру Зеленскому, сейчас находится приблизительно 15 миллионов мужчин», — заявил он. Климов отметил, что из этих 15 миллионов возможно набрать 500 тысяч солдат, но реализация этой идеи вызывает сомнения, поскольку зампред комитета Совбеза не уверен, что в правительстве Украины «кто-то еще останется из этой шайки на этих позициях». Lenta.ru

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ оттягивают время, чтобы к весне отправить в Донбасс 500 тысяч военных. News.ru