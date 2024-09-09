В России оценили информацию о подготовке 500 тысяч бойцов ВСУ для атаки весной

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил сомнения в возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовить 500 тысяч бойцов для атаки на РФ весной. Своим мнением он поделился беседе с «Лентой.ру».

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«Я не очень уверен про весну, но в принципе, на территории, подконтрольной президенту Украины Владимиру Зеленскому, сейчас находится приблизительно 15 миллионов мужчин», — заявил он.

Климов отметил, что из этих 15 миллионов возможно набрать 500 тысяч солдат, но реализация этой идеи вызывает сомнения, поскольку зампред комитета Совбеза не уверен, что в правительстве Украины «кто-то еще останется из этой шайки на этих позициях».

Также чиновник подчеркнул, что российский Генеральный штаб обязан серьезно относиться к любой информации, в том числе и к этой, а также быть готовым ответить на любой вызов. Климов заключил, что у России есть силы и средства на такого рода вызовы «ответить быстро и адекватно».

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что украинские власти готовят «армию вторжения» численностью до полумиллиона человек, которая весной 2025 года будет атаковать черноморский регион.