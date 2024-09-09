Российские бойцы уничтожили американскую БМП под Харьковом

Минобороны РФ показало кадры уничтожения боевой машины пехоты (БМП) американского производства Bradley в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

БМП выявили военнослужащие группировки войск «Север». После получения разведданных российские войска поразили американскую машину прямым попаданием FPV-дрона. На опубликованных кадрах видно, что технику уничтожили в поле — после взрыва Bradley загорелась.

2 сентября Минобороны РФ сообщило, что разведчики Южной группировки войск за неделю уничтожили две БМП Bradley на донецком направлении. Как рассказывал командир разведгруппы с позывным Алтай, они смогли поразить боевые машины с помощью FPV-дронов.

В феврале СМИ сообщали, что ВСУ утратили почти треть американских Bradley. Отмечалось, что от 100 до 120 из 186 переданных БМП активно использовались в операциях, тогда как остальные были зарезервированы для снятия запчастей, обучения и замены при необходимости.