США и Великобритания нанесли удар по объекту хуситов в Эль-Ходейде

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удар по объекту хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" в провинции Эль-Ходейда. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, атаке подвергся район Эль-Джаббана к западу от административного центра провинции, расположенного на берегу Красного моря. Информация о последствиях удара, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.