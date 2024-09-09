ВС России авиабомбой уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

Российские военные ударом авиабомбы уничтожили командный пункт ВСУ в Грушевке Харьковской области, сообщает Минобороны России. RT на русском

«После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», - говорится в публикации. Российская газета

По данным МО РФ, итогом точного попадания ФАБ по командному пункту стало уничтожение до 80 украинских националистов и 8 единиц техники. ТАСС