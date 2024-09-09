Потери ВСУ в приграничных районах Курской области за сутки достигли 240 военных, заявили в Минобороны России. RT на русском

Помимо этого, противник потерял до 13 единиц бронетехники, среди которых два танка и 11 бронированных машин. Российским военным удалось уничтожить артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 10 автомобилей в Курской области. Lenta.ru

В МО РФ добавили, что продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. ТАСС