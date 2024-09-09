В России оценили готовность НАТО к вооруженному конфликту

Запад не готов к вооруженному столкновению с РФ из-за Украины и будет избегать прямой конфронтации. Об этом в эфире программы «Формула смысла» заявил бывший глава международно-договорного управления, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ с 2000 по 2009 годы, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

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Эксперт отметил, что Владимир Зеленский пытается втянуть Запад в конфликт с РФ на своей стороне. Он обратил внимание, что главное, о чем он просил партнеров на встрече контактной группы на базе «Рамштайн»: дальнобойные средства поражения и разрешение их использовать для атаки целей в глубине территории России, а также системы ПВО.

В результате Запад выделил украинским властям одну батарею ЗРК Patriot от Румынии и батарею IRIS-T от Германии. По словам Бужинского, эти средства относятся либо к устаревшим, либо предназначались к списанию. Что касается дальнобойного оружия, то, по оценке эксперта, это могут быть авиационные ракеты AGM-158 JASSM с дальностью 300 км. Генерал считает, что это «хорошая ракета», однако ее нельзя назвать супероружием. Скорее всего она не добавит ничего к тому вооружению, которое уже есть у Украины и успешно сбивается российскими войсками.

«То есть на бумаге и с трибуны вроде все хорошо, мол, что-то даем, а когда начинаешь, так сказать, считать, не очень всё получается складно», — добавил он.

Генерал также заявил, что Западу абсолютно не нужно прямое вооруженное столкновение с Россией и он всячески пытается его избежать. По мнению Бужинского, там понимают, что такая война рано или поздно перейдет в ядерную стадию, что закончится глобальной катастрофой для всех сторон.