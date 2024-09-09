В Госдуме оценили слова Алаудинова о финальном этапе СВО

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что ВС РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, комментируя заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова о финальной части СВО. Газета.Ru

«Мы идем правильно. Мы уничтожаем. Я не могу комментировать то, что сказал генерал. Сказал, значит сказал. Я как политик оцениваю, что направление правильное. Идем вперед. Президент сказал, что идет хорошее наступление», — сказал Заварзин. Lenta.ru

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов раскрыл оставшиеся ресурсы Вооруженных сил Украины и рассказал, что станет финальной частью СВО. News.ru