Белоусов поздравил военных с освобождением Новогродовки и Мемрис

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям российской армии, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Белоусов отметил заслуги и поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага Новогродовки Донецкой Народной Республики. "Сегодня бригада успешно решает боевые задачи в составе группировки войск "Центр", уничтожает врага на красноармейском направлении. В результате профессиональных и решительных действий соединения противник, неся потери, отступает дальше на запад. Личный состав соединения мужественно выполняет свой воинский долг и решает все поставленные задачи, приближая нашу победу", - говорится в сообщении Минобороны.

Белоусов также поздравил с освобождением Новогродовки и командование и личный состав 1435-го мотострелкового полка (штурмового) и поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач. "В упорных боях с противником на красноармейском направлении воины-штурмовики, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле. Эта победа открывает героическую летопись полка и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества", - приводятся слова министра обороны в сообщении.

Поздравительную телеграмму также получили командование и личный состав 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка по случаю освобождения от врага населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики. "Сегодня, уничтожая врага на красноармейском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством воинская часть доказывает, что полк по праву носит почетное наименование "гвардейский", - сказано в телеграмме министра обороны.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге, и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.