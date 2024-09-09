В ЕС признали неготовность к обороне

Европейский союз (ЕС) не готов себя защищать в условиях нежелания США быть его «зонтиком». Об этом заявил бывший премьер-министр Италии и бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе презентации доклада. Lenta.ru

«Стратегическая доктрина США смещается с Европы в сторону Тихоокеанского региона», — констатирует автор документа. Речь идет о расширении роли альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) для противодействия Китаю. В докладе подчеркивается, что страны ЕС после многих лет мирного времени и обеспечения безопасности Европы с помощью американского «зонтика» пока не готовы быстро наращивать военные расходы. Газета.Ru

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить Европейский союз в оборонный блок. ТАСС