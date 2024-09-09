В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке ведомства. RT на русском

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении. ТК Звезда

Село Мемрик расположено в Покровском районе ДНР на направлении от Донецка к городу Селидово. Расстояние до последнего составляет приблизительно пять километров. Российская газета