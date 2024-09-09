Игорь Родобольский: как стал героем России, подвиги и награды

Летчик-снайпер Игорь Родобольский, трижды представлявшийся к званию Героя России, умер в возрасте 64 лет в Екатеринбурге.

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Он был самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, прошел Афганистан и Чечню, а также участвовал в других операциях советских и российских войск.

Летчика назвали примером службы и работы с молодежью

Родобольский ушел из жизни 8 сентября. Причины смерти не уточняются.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал Родобольского примером верности службе, Родине и народу. По словам Якушева, полковник уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений, а также активно участвовал в образовательных и патриотических проектах на Урале.

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После увольнения в запас он стал первым директором Регионального центра патриотического воспитания Свердловской области и возглавлял его более 11 лет. Там назвали жизнь полковника ярким примером служения Отечеству, отстаивания его интересов на поле боя, активной работы по патриотическому воспитанию молодежи, постоянной готовности оказать помощь людям в решении самых разных проблем.

Родобольский вывез сотни раненых и внедрял новые тактические приемы для летчиков

Игорь Родобольский городе Гродно. Награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, двумя медалями «За воинскую доблесть» и другими наградами, а также трижды представлялся к званию Героя России.

Звание Героя России получил в сентябре 2003 года, а саму награду ему вручили в декабре. В указе отмечено, что ее он получил «за проявленный героизм при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе». Всего в представлении на звание было описано 12 эпизодов мужества и героизма.

В 1986-1989 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане, совершил около 200 боевых вылетов, а после служил в различных военных округах, был командирован в Камбоджу на восемь месяцев в рамках миссии ООН. Также Венгрии.

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Родобольский участвовал и в боевых действиях в Чечне. Всего с 1995 по 2004 год он совершил более 1700 боевых вылетов с налетом 4800 часов, за время боевых действий эвакуировал с поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров.

Отмечается, что, в частности, летом 2002 года во время сильного наводнения в Чечне он совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставил 35 тонн гуманитарных грузов, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых. А 15 июля 2002 года он вывез из высокогорного села в Аргунском ущелье в условиях плотного тумана при минимальной видимости тяжелобольного чеченского ребенка и его мать для срочной операции.

Летчик также внедрял новые тактические приемы по боевому применению вертолетов в горной местности. Указывается, что он лично подготовил 18 боевых летчиков к ведению боевых действий в горной местности с посадкой на высотах до трех тысяч метров.