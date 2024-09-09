Сырский впервые рассказал о крушении украинского F-16

Украинский летчик истребителя F-16, потерпевшего крушение в конце августа, перед падением якобы сбил две ракеты и пытался атаковать третью. Об этом в интервью CNN рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Сырский рассказал журналистам, что эту модификацию F-16 украинские войска используют как перехватчик и истребитель.

«Он предназначен для этой цели и имеет соответствующее оборудование и вооружение. В ходе тренировок выяснилось, что его основное предназначение — борьба с крылатыми ракетами противника», — сказал он.

Главком также рассказал, что сейчас спецкомиссии украинского Минобороны проводит расследование по факту крушения. Его результаты будут известны в ближайшее время.

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Однако главком не упомянул, что украинский летчик был сбит своим же напарником. По его словам, никаких заключительных данных о сбитом истребители пока нет.

Напомним, что Киеву передали истребители F-16 в июле. Первый самолет был потерян в конце августа. По данным западных СМИ, причиной крушения стала ошибка пилота, однако украинский нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что самолет сбили украинские солдаты из ЗРК Patriot по ошибке.