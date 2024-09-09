Запад и ВСУ предпринимали попытки разжечь межнациональный конфликт с участием грузинского народа в Курской области, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов. News.ru

По его словам, в Курской области начали распространять информацию о вторгшихся на территорию России. «Грузины вторглись на нашу территорию, почему почти 130 тысяч грузин спокойно живут и работают в Курской области?» — привел распространяемые в сети сообщения Баринов. ТАСС

Он добавил, что среди жителей начали раскачивать мнение, согласно которому местным грузинам нужно мстить за действия ВСУ в Курской области. В регион, как рассказал Баринов, вместе с ним приезжал руководитель Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе, который призвал соотечественников на стороне ВСУ сложить оружие и возвращаться в Грузию. Lenta.ru

Нападение подразделений ВСУ на приграничные районы Курской области произошло 6 августа. Потери украинских военных за это время превысили 11 тысяч человек. Российская газета