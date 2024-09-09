В Польше сорвали сроки создания украинского легиона из проживающих в республике граждан. Об этом сообщает польская газета Dzienik Gazeta Prawna. Ura.Ru

По данным издания, легион должен был начать подготовку людей еще 1 августа, однако до сих пор он существует лишь на бумаге. Украинская сторона тем временем вербовкой не занимается, указывают журналисты. Российская газета

В публикации отмечается, что информация о наборе и регистрации на сайтах украинского посольства и его консульств не опубликована. При этом отмечается, что было подписано техническое соглашение, описывающее роли стран. Из него следует, что за набор персонала будет отвечать консульство в Люблине, за обучение – польская сторона. Газета.Ru

11 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский на Общественном форуме НАТО в Вашингтоне рассказал, что несколько тысяч украинцев зарегистрировались для участия в легионе. Это заявление было процитировано множеством украинских СМИ. Газета отмечает, что министра просто ввели в заблуждение. Lenta.ru