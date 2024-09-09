Российские военные завершают строительство базы для «Буревестников», ракет с ядерной энергетической установкой. Об этом 3 сентября сообщило агентство «Рейтер» (Reuters). Журналисты ссылаются на выводы эксперта Деккера Эвелета (Decker Eveleth), который является сотрудником американского Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses/CNA). Несмотря на свое название, CNA – гражданская организация, занимающаяся исследованиями в области обороны.

А за сутки до выхода материала «Рейтера», замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия пересматривает свою ядерную доктрину. Поэтому выводы специалиста CNA вызвали бурную волну обсуждений в западных СМИ и в экспертном сообществе. Вывод один: завершение строительства базы «Буревестников» и пересмотр одного из основополагающих российских оборонных документов связаны.

Попробуем понять, что такое ракета с ЯЭУ, где новинка будет базироваться и действительно ли ее появление привело к изменению ядерной доктрины РФ?

Тайны на крыльях

«Буревестник» относится к «семерке Путина». Так условно называют семь новейших систем вооружения. Владимир Путин презентовал их в ходе посланий Федеральному собранию в 2018-м и 2019-м годах. В списке – подводный беспилотник «Посейдон», боевой маневрирующий блок «Авангард», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», боевой лазер «Пересвет» и т.д.

«Буревестник» самый загадочный из «семерки». Еще до заявления Владимира Путина, было известно о шести системах. Часть засветились на презентациях и в докладах американской разведки («Циркон», «Посейдон»). Про другие активно писали средства массовой информации («Авангард», «Сармат»). Некоторые были известны, в основном, любителям военных новинок («Кинжал», «Пересвет»). А, например, «Посейдон» и «Авангард» вообще берут свое начало из 1980-х. Информация о них попала не только в СМИ, но даже в научно-популярную литературу.

Но «Буревестник» появился из ниоткуда. Про него не сообщали иностранные разведчики, он не упоминался на профильных форумах и в СМИ. Нигде не было и намека, что работы по такой системе вооружения ведутся. До сих пор нет даже сведений, какое конструкторское бюро является головным по этой тематике и на каком заводе новинку будут собирать.

«Буревестник» – самый амбициозный проект в «семерке». Остальные шесть изделий, хотя и уникальны, но растут из вполне понятных разработок. И возможность их создания уже была ранее доказана.

Как это работает

В воздухозаборник двигательной установки КР поступает воздух. Внутри ракеты находятся мощнейшие нагревательные элементы, которые запитываются от микро-реактора. Воздух, нагретый до температур в тысячи градусов, выходит из сопла. Благодаря этому ракета летит.

Характеристики «Буревестника» не разглашаются. Но, скорее всего, скорость сопоставима с показателями современных крылатых ракет типа Х-101, американской Tomahawk и европейской SCALP – т.е. 700-900 км/ч.

Действительно ли «Буревестник» может летать почти вечно? Теоретически в воздухе он будет держаться, пока не отработает активная зона реактора. А это могут быть десятки лет.

Почему «Буревестник» называют «летающим Чернобылем»? Такое название пошло от западных экспертов. Они сразу же начали утверждать, что воздух, который прошел через двигатели КР будет сильно «фонить».

На самом деле – абсолютно глупое утверждение. Реактор не контактирует с воздухом. Он только подает электричество на нагревающие элементы. На самой же ЯЭУ стоит физическая защита, которая изолирует системы, узлы и агрегаты КР от радиации. Примечательно, что первые доводы западных экспертов про зараженный воздух базировались только на одном доводе: «эти Иваны не умеют строить реакторы. Они сделали Чернобыль».

Нюансы и сложности

Ранее в СССР и США были проекты самолетов с ядерной энергетической установкой. Их базой служили огромные стратегические бомбардировщики – Ту-95 и В-52. В сравнении с «одноклассницами» «Буревестник» достаточно большая ракета. Это хорошо видно на официально видео МО РФ из цеха по их изготовлению. Но все равно – по своим размерам она на порядок меньше самолетов-«стратегов». Значит ее двигатель, а главное, ядерный реактор крайне миниатюрны. К тому же ЯЭУ должна переносить серьезные перегрузки во время полета. До сих пор создать такой защищенный и крайне миниатюрный реактор не удавалось.

Другая главная проблема «Буревестника» – навигация. Часто можно услышать, что заглуши спутники GPS/ГЛОНАСС, и любая крылатая ракета сразу же разобьется. Хороший пример – публикации о десятках американских «Томагавков», сбитых российскими станциями РЭБ. Это было во время ударов США по сирийским аэродромам в 2017-м. Но такие заявление далеки от истины.

В крылатых ракетах используется навигация по экстремальным точкам. Изделие летит по маршруту на предельно малой высоте. Но в заданном районе она делает «подскок» на несколько сотен метров. Дальше ракета с помощью оптической системы или радара сканирует местность под собой и уходит вниз. И так за время полета делается несколько раз.

В памяти КР заложена картинка со своим маршрутом. Компьютер сравнивает полученные данные с заложенными и ищет «экстремальные точки»: холмы с характерными очертаниями, излучины рек и т.д. И поняв, насколько картинки не совпадают, система управления ракеты вводит поправки.

Но такой способ хорош для обычных КР с дальностью полета от 300 до 5000 километров. У «Буревестника» этот показатель радикально выше. Также КР с ЯЭУ большую часть маршрута будет проводить над морем. А в этом случае ни о каких экстремальных точках речи не идет. По понятным причинам неприменима на «Буревестнике» и навигация по спутникам.

Проект-невидимка

В России две большие научные школы по разработке крылатых ракет. Первая – конструкторское бюро «Радуга». На ее счету ракеты Х-55, Х-555 и Х-101. Ее конкурент – КБ «Новатор», отвечающее за разработку «Калибра», Р-500 и т.п. По внешним признакам и конструкторским решениям можно предположить, что «Буревестник» все-таки детище «Радуги». Но, подчеркнем, это – версия.

Судя по открытым источникам, испытания «Буревестника» шли на двух полигонах. На Капустином Яре отрабатывали саму ракету, систему управления и навигации. А уже на Новой Земле изделие совершало полеты с ЯЭУ. Иногда для проведения испытаний использовались два самолета-лаборатории на базе Ил-76.

Часто «Буревестник» связывают с инцидентом в Неноксе в 2019-м. Тогда от взрыва пострадали несколько человек, был небольшой выброс радиации. Именно это событие западные СМИ постоянно вспоминают при упоминании КР с ЯЭУ. Но, судя по открытой информации, в Неноксе шли испытания «Циркона». Либо тестировался некий принципиально новый контейнер для оружия.

Западные эксперты и СМИ утверждают, что с 2018 г. и по настоящее время было всего несколько испытаний «Буревестника». И большинство из них завершилась авариями. Тут важно понимать, что новейшая КР должна во время боевой работы быть скрытной для радаров, авиации и спутников противника. Поэтому можно смело утверждать, что пусков «Буревестника» было гораздо больше и все они закончились успешно. Только увидеть их разведки НАТО и США не смогли из-за уникальных возможностей новой КР.

По мнению Деккера Эвелета, базой для «Буревестника» выбраны окрестности Вологды. Такой вывод эксперт сделал на основе спутникового снимка, где запечатлено строительство российского военного объекта. На фото видно несколько траншей, заканчивающихся чем-то напоминающим ракетные шахты. Эвелет предположил, что они для «Буревестников».

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С высокой долей вероятности можно утверждать, что на спутниковом снимке – строительство нового объекта для хранения обычных боеприпасов. В России опять появился Ленинградский военный округ, и для него, конечно, требуется инфраструктура. На официальных же видео МО РФ хорошо видно, что «Буревестник» стартует с мобильной пусковой установки. Не исключено, что в будущем его можно будет запустить с самолета или даже корабля и подводной лодки.

О том, что «Буревестник» пополнит стратегический арсенал России, стало известно еще в 2018-м, когда Владимир Путин презентовал новинки. С этого момента уже было ясно, что новые системы вооружения приведут к пересмотру ядерной стратегии России. И такие обсуждения велись все последние годы. А с учетом опыта СВО, пересмотр этого документа явно назрел. Поэтому не «Буревестник», а в целом ситуация в мире привела к изменению доктрины.