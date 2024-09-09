Киевские власти пытаются тянуть время, активно проводя мобилизацию и готовя около 500 тысяч военнослужащих к весне. Об этом заявил «Царьграду» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, настаивая на необходимости начать наступление на Одессу, чтобы обезопасить Крым и Черноморское побережье России.

По словам Лебедева, действия Вооруженных сил Украины в настоящее время направлены на то, чтобы «тянуть время», пока ведется подготовка резервов.

«Сейчас мобилизовывают порядка 700-900 тысяч. Минимум 500 тысяч штыков к весне будут, не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным. Вот это и будет армия вторжения», - пояснил Лебедев.

По мнению координатора николаевского подполья, России необходимо обеспечить контроль над Одессой, так как это поможет обезопасить Крым, Новороссийск, в целом все Черноморское побережье.

«Пока Одесса у противника, наше Черноморское побережье под террористической атакой», - считает Лебедев.

Ранее ВСУ атаковали Новороссийск безэкипажными катерами. Тогда получили повреждения два коммерческих помещения и квартира. 5 сентября атака повторилась. В ходе нее в городе вводились ограничения, которые затем были сняты.

При этом на пляжах Одесской области заметили подготовку оборонительных сооружений - бетонных конструкций, предназначенных для защиты побережья. Их фотографии появились в соцсетях и мессенджерах. А Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одессе и Николаеве подростков, которые жгли внедорожники ВСУ и релейные шкафы на юге Украины «по заказу России».