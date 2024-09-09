Мобилизация: последние новости на сегодня 9 сентября 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 сентября 2024, в материале «Рамблера».
Медведев назвал участников СВО уважаемыми людьми
Участники специальной военной операции — уважаемые и проявившие себя люди, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
По его словам, их навыки важны для дальнейшего построения сильного российского государства.
«Потому что участники СВО — это уважаемые люди, которые должны внести свой вклад в построение сильного государства, сильной и успешной России», — сказал политик.
На форуме «Территория будущего» прошёл концерт в благодарность бойцам СВО
На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Зарядье» прошел концерт в благодарность участникам специальной военной операции, сообщает RT.
Юлия Чичерина, Олег Газманов, рэпер ST, ансамбль «Новороссия» и группа «123 полк» исполняли свои лучшие композиции, посвятив их российским военным в зоне спецоперации.
Участники СВО получат соцподдержку дистанционно
Информационную систему Фонда поддержки бойцов специальной военной операции «Защитники Отечества» включат в инфраструктуру электронного правительства, сообщает «Парламентская газета».
Ожидается, что в дальнейшем это позволит подопечным фонда обращаться за положенной им помощью дистанционно.
Общественное обсуждение документа продлится до 19 сентября.