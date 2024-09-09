Мобилизация: последние новости на сегодня 9 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 сентября 2024, в материале «Рамблера».

Медведев назвал участников СВО уважаемыми людьми

Участники специальной военной операции — уважаемые и проявившие себя люди, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

По его словам, их навыки важны для дальнейшего построения сильного российского государства.

«Потому что участники СВО — это уважаемые люди, которые должны внести свой вклад в построение сильного государства, сильной и успешной России», — сказал политик.

На форуме «Территория будущего» прошёл концерт в благодарность бойцам СВО

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Зарядье» прошел концерт в благодарность участникам специальной военной операции, сообщает RT.

Юлия Чичерина, Олег Газманов, рэпер ST, ансамбль «Новороссия» и группа «123 полк» исполняли свои лучшие композиции, посвятив их российским военным в зоне спецоперации.

Участники СВО получат соцподдержку дистанционно

Информационную систему Фонда поддержки бойцов специальной военной операции «Защитники Отечества» включат в инфраструктуру электронного правительства, сообщает «Парламентская газета».

Ожидается, что в дальнейшем это позволит подопечным фонда обращаться за положенной им помощью дистанционно.

Общественное обсуждение документа продлится до 19 сентября.