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Рогов заявил об уничтожении пункта дислокации ВСУ с наемниками под Славянском

Пункт временной дислокации бойцов ВСУ с иностранными наемниками был уничтожен в подконтрольном киевскому режиму городе Николаевка под Славянском в ДНР. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Рогов заявил об уничтожении пункта дислокации ВСУ с наемниками под Славянском
© РИА Новости

«Поступила оперативная информация об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками в городе Николаевка», — заявил он.

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По словам Рогова, пункт дислокации находился в гостинице «Заря» и был уничтожен ракетным ударом.

Ранее Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины после потери Новогродовки в Донецкой народной республике в панике перебрасывают силы, чтобы избежать обвала фронта. О взятии Новогродовки стало известно 8 сентября. Вооруженные силы Украины беспорядочно сопротивлялись, поэтому город удалось сохранить практически целым.

6 сентября Рогов также указал на то, что Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область, получив взамен огромные невосполнимые потери.

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