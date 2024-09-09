Спецоперация на Украине 9 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 сентября 2024 года.

Командир взвода: экипаж танка Т-90М в одиночку сорвал наступление ВСУ

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» в одиночку вступил в неравный бой с тремя украинскими танками, сообщает ТАСС.

Он уничтожил один из них и сорвал наступление противника. За этот танковый бой экипаж получил орден Мужества.

Командир танковой роты с позывным Ероха отметил, что экипаж отличается высоким моральным духом.

Вертолёт Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж российского вертолёта Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Это произошло в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника противника были успешно уничтожены.

Минобороны РФ отмечает, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям противника.

В Киеве произошли несколько взрывов

Серия взрывов произошла в Киеве, сообщает ТАСС.

Ранее там была объявлена воздушная тревога. Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

Звуки взрывов произошли в городе Павлограде Днепропетровской области Украины. Подробности не приводятся.