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Тайвань зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 8 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

Тайвань зафиксировал приближение кораблей КНР
© ТАСС

Кроме того, за сутки возле Тайваня было обнаружено одно судно государственных ведомств КНР.

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Как утверждается в документе, 16 летательных аппаратов НОАК пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной, юго-западной и восточной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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