Вертолет Ми-28НМ обратил в пепел технику ВСУ под Курском

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что, по докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены.

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Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, — указали в ведомстве.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее российские военнослужащие поразили скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины в районах сел Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня. В ведомстве уточнили, что военные задействовали авиацию и артиллерию.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин назвал вероятное направление повторного удара ВСУ под Курском. По его словам, противник может начать наступление на село Теткино. Эксперт подчеркнул, что по другим направлениям попытки украинских бойцов обречены на провал.