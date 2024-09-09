Алаудинов: Киев имеет в распоряжении порядка четырех бригад личного состава

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют в распоряжении до четырех бригад, рассказал ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"У них остается энное количество ресурса. То есть мы этот ресурс фиксируем. Мы знаем, что у них еще есть до четырех бригад, и, как говорится, техники тоже для этих бригад", - сказал Алаудинов.

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Он отметил, что российские войска наблюдают за тем, где и как этот личный состав будет задействован. Алаудинов также не исключил, что уничтожение этого ресурса, а также занятие приемлемых для России тактических позиций станет финальной частью завершения специальной военной операции (СВО).