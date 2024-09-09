Названа возможная цель удара Израиля по Сирии

В ходе предполагаемого ракетного удара Израиля по территории Сирии могли быть поражены объекты Ирана в этой стране, в том числе иранская база по производству ракет. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

© РИА Новости

Как пишет издание, Иран использует область Масьяф в качестве базы собственных сил и проиранских формирований в Сирии.

Израиль сообщил, что атаковал более 15 пусковых установок "Хезболлах" в Ливане