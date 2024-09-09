Средства ПВО Сирии отразили повторную израильскую атаку

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили повторную ракетную атаку Израиля на военные объекты к западу от провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

По ее информации, удары были нанесены по наземным целям в окрестностях города Масьяф. Кроме того, беспилотные летательные аппараты израильских ВВС появились в небе у побережья Банияса и Тартуса. По ним также вели огонь сирийские ПВО. Подробностей об атаке БПЛА не приводится.

Ранее телеканал Al Jazeera передал, что израильские самолеты нанесли в ночные часы не менее 15 авиаударов по центральным районам Сирии из воздушного пространства Ливана и со стороны Средиземного моря.

Источник в Минобороны арабской республики заявил агентству SANA, что "сирийские средства ПВО отразили агрессивное нападения израильского противника". По его словам, часть ракет была сбита на подлете к целям. В результате атаки погибли пять мирных граждан, еще 19 человек получили ранения.