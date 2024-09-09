Белоруссия усилила охрану и оборону госграницы на юге страны

Совбез Белоруссии: охрана и оборона госграницы на юге страны усилена допчастями
Охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, в том числе за счёт развёртывания дополнительных соединений и воинских частей.
Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
По его словам, особое внимание уделяется повышению эффективности системы комплексного противодействия беспилотным летательным аппаратам и контрдиверсионным действиям.
Также Вольфович рассказал, что в 2025 году состоятся учения группировки войск России и Белоруссии.