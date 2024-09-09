Вооруженные силы Украины несут значительные потери, в том числе из-за бегства солдат с передовой, сообщил изданию Economist боевик 59-й мотопехотной бригады ВСУ Юрий.

По его словам, за три дня сотня человек «превратилась в ноль». Украинское командование бросает в бой в Донбассе неопытных пехотинцев. Это ведет к их полному уничтожению.

Танкист из 68-й егерской бригады с позывным «Физик», заявил о крайне эффективной работе авиации и артиллерии России, которые реагируют чуть ли не в реальном времени.

Все, что движется и не защищено, уничтожается, отмечается в статье.