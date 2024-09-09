Рогов заявил о панике в рядах ВСУ из-за Новогродовки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после потери Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) в панике перебрасывают силы, чтобы избежать обвала фронта. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши ребята продвинулись дальше. Расстояние до Покровска на данный момент составляет 10-11 километров. Бои идут значительно севернее Новогродовки. Наши штурмовики развивают успех, что заставляет врага паниковать и перебрасывать подразделения на это направление, пытаясь не допустить обвала фронта», — сказал Рогов.

О взятии Новогродовки стало известно 8 сентября. Вооруженные силы Украины беспорядочно сопротивлялись, поэтому город удалось сохранить практически целым. Во многих домах сохранились стекла, однако отсутствуют электричество и водоснабжение. На улицах находится сожженная украинская бронетехника.