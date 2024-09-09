Названа особенность боеприпаса «Солнцепека»

Боеприпас тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» способен выжечь объекты на территории площадью до 200 квадратных метров. Особенности изделия назвал командир системы с позывным Борода в беседе с «Известиями».

Он отметил, что экипаж не всегда отстреливает полный пакет снарядов. Чаще «Солнцепеки» поражают цель 4-5 выстрелами, а после корректировки наносят дополнительный удар таким же количеством снарядов.

«Здесь подрыв снаряда идет от соприкосновения. Он попадает, распыляется, после чего происходит детонация смеси при очень большой температуре. Взрыв одного снаряда испепелит 200 "квадратов" земли», — сказал командир.

В июле наводчик-оператор «Солнцепека» рассказал, что после получения данных для стрельбы экипаж может навести установку на цель за минуту. По его словам, один термобарический снаряд огнеметной системы может уничтожить стандартный опорный пункт противника.