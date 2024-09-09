В Румынии заявили об обнаружении обломков российского дрона

Минобороны Румынии заявило об обнаружении обломков дрона российского происхождения вблизи населенного пункта Периправа в уезде Тулча, который находится недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Ранее румынские СМИ заявляли, что Румыния подняла в воздух истребители F-16 в ответ на сигналы о возможном нарушении пространства страны.

После обследования окрестностей Периправы были обнаружены «обломки дрона российского происхождения», указали в Минобороны Румынии.

«Они будут подвергнуты экспертизе в соответствии с установленными законодательными процедурами», — добавили там.

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Также отмечается, что сейчас ведутся дополнительные поисковые операции в других возможных зонах падения обломков.