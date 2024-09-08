Румыния подняла F-16 из-за беспилотника

Утром 8 сентября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Румынии и затем покинул его, направляясь в сторону Украины. Об этом сообщили в пресс-службе румынского Минобороны.

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По информации ведомства, сообщение о принятии мер по оповещению жителей городов Тулча и Констанца было направлено в Генинспекцию по чрезвычайным ситуациям.

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