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Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины беспилотника

Утром 8 сентября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Румынии и затем покинул его, направляясь в сторону Украины. Об этом сообщили в пресс-службе румынского Минобороны.

Румыния подняла F-16 из-за беспилотника
© Unsplash

По информации ведомства, сообщение о принятии мер по оповещению жителей городов Тулча и Констанца было направлено в Генинспекцию по чрезвычайным ситуациям.

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«Начиная с 02:25 ночи, два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы в Борче для наблюдения за воздушной обстановкой», — отметили в Минобороны.
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