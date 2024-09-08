В Белоруссии сообщили о концентрации группировки ВСУ у границы

Военная группировка Украины концентрируется у границы с Беларусью. Об этом сообщили в Совбезе республики.

«Вблизи границы Белоруссии сконцентрирована военная группировка Украины, насчитывающая около 14 тысяч человек», — сообщили в Совбезе. Информацию приводят в ТАСС.

Белоруссия ответила Украине на призыв отодвинуть войска от границы

Ситуация на границе Беларуси и Украины в последние недели тревожная. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что над территорией республики были сбиты более 10 ударных беспилотников ВСУ. А в Киеве утверждают, что под видом учений республика перебрасывает войска, вооружения и технику в Гомельскую область.