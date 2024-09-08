Алаудинов назвал эффективной линию обороны на курском направлении
Спецназ "Ахмат" сумел выстроить эффективную линию обороны на курском направлении.
ВСУ не смогут осуществить задуманный план, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
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"Линию мы уже выстроили оборонную, противника пацаны уже уничтожают. Да, где-то бывает тяжеловато, но факт заключается в том, что уже как бы противник ни пытался, мы ему уже не дадим возможности сделать то, что он собирался делать, изначально планируя эту операцию", - рассказал он в своем Telegram-канале.