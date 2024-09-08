Алаудинов рассказал о последствиях катастрофы на Курской АЭС

Последствия возможной катастрофы на Курской атомной электростанции в результате действий Вооруженных сил Украины затронут, прежде всего, Европу, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Европа, которая находится непосредственно с нами рядом, она идет на поводу у Америки. Вот сегодня идет заигрывание с атомной станцией, которая находится на территории России, Курская область. И если Америка пытается за счет того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры, заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, эта катастрофа <...> коснется европейских государств. Вы будете вовлечены в это", - предупредил он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также продолжил, что для него непонятно, "почему Европа просто так поддалась глобалистским интересам Америки и делает все для того, чтобы Америка сумела здесь сделать вот эту катастрофу, от которой пострадает не только Россия, не только Украина, но и Европа в целом".