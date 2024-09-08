Дрон ВСУ атаковал площадку для хранения топлива в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района Белгородской области, произошло возгорание.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара", - написал он.

Информация о последствиях уточняется.