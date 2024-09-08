Президент Латвии заявил о падении на территории страны российского дрона

Российский БПЛА разбился в восточной части Латвии. Об этом сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс.

«Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник», — написал Ринкевичс на своей странице в соцсети Х.

Он добавил, что сейчас по факту произошедшего ведется расследование.

По его словам, увеличивается число подобных случаев на восточном фланге НАТО. Эти инциденты страны должны решать вместе, заключил глава Латвии.

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