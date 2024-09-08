Новобранцы ВСУ, побывав один раз на позициях, отказываются возвращаться к боевым действиям и стремятся покинуть свои подразделения. Проблема дезертирства и неповиновения стала настолько массовой, что полевые командиры предпочитают не сообщать о ней высшему командованию. Об этом информирует американский телеканал CNN со ссылкой на шесть командиров и офицеров ВСУ.

Журналисты CNN поговорили с шестью командирами и офицерами, которые до недавнего времени руководили подразделениями ВСУ под Покровском.

«Все шестеро заявили, что дезертирство и неповиновение становятся широко распространенной проблемой, особенно среди новобранцев», — сообщает CNN.

Большинство мобилизованных солдат покидает свои позиции, когда видит множество российских дронов, артиллерии и минометов.

«Они уходят на позиции один раз, а если выживают, то уже никогда не возвращаются. Они либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ покинуть армию», — сказал один из командиров.

Ситуация на поле боя ухудшается, и все большее количество солдат ВСУ предпочитает саботировать службу. По данным Рады, за первые четыре месяца 2024 года прокуратура возбудила уголовные дела против почти 19 тысяч военных, которые либо оставили свои посты, либо дезертировали.

«Это ошеломляющее и, скорее всего, неполное число. Несколько командиров рассказали, что многие офицеры не будут сообщать о дезертирстве и несанкционированном оставлении части. Они надеются вместо этого убедить солдат вернуться добровольно, не подвергаясь наказанию», — отмечает американский телеканал.

Этот подход стал настолько распространенным, что Киев декриминализировал дезертирство и самовольное отсутствие, если они совершаются впервые.

В ВСУ многие считают, что данный шаг имел смысл.

«Угрозы только усугубят ситуацию. Умный командир отсрочит угрозы или даже избежит их», — сказал один из командиров.

Американский телеканал отмечает, что «два с половиной года упорного наступления России уничтожили многие украинские подразделения». Подкреплений мало и они редки, в результате чего солдаты измотаны и деморализованы.

Ситуация особенно тяжела среди пехотных частей под Покровском и в других местах на восточной линии фронта, где Киев пытается остановить медленное наступление России.

Российские войска продвигались к Покровску несколько месяцев, но в последние недели их продвижение ускорилось, а украинская оборона начала рушиться, добавляет CNN.

Накануне в Раде заявили, что с начала СВО в украинской армии зафиксировано более 80 тысяч случаев дезертирства.