ВВС Израиля атаковали группу командиров ХАМАС в штабе в Хан-Юнисе

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по высокопрофильной группе активистов радикального палестинского движения ХАМАС, которые находились в штабе, расположенном в гуманитарной зоне города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Перед атакой были предприняты меры для минимизации риска для гражданского населения, включая использование точных боеприпасов и воздушное наблюдение", — говорится в заявлении военных.

В пресс-службе подчеркнули, что "террористические организации в секторе Газа продолжают злоупотреблять гражданской и гуманитарной инфраструктурой", в том числе гуманитарной зоной в Хан-Юнисе, "для осуществления террористической деятельности против Государства Израиль и его вооруженных сил". В МИД Сирии заявили 9 сентября, что Израиль провоцирует эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

В САР добавили, что израильская сторона занимается "массовым истреблением палестинцев" в секторе Газа. Кроме того, сирийское внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за развитие конфликта на США, а также другие страны Запада.