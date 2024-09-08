Военный конструктор рассказал о выдержавшем более ста ударов танке «Царь-мангал». Об этом он рассказал в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда плюс» в воскресенье, 8 сентября.

По словам специалиста, танк Т-72, который получил наименование «Царь-мангал» выдержал на спецоперации более ста атак различными видами оружия.

— (Танк выдержал — прим. «ВМ») более 100 дронов, «Джавелинов» и различных боеприпасов иностранного производства, — рассказал конструктор.

По его словам, такие данные он приводит со слов солдат. Бойцы остались полностью здоровы и продолжают выполнять боевые задачи, следует из эфира.

Трое солдат Вооруженных сил России подорвались на украинской мине и выжили. Чудо произошло на Угледарском направлении на территории Донецкой народной республики. Солдаты ехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию и подорвались на мине ТМ-62. Всем им удалось спастись, они уже находятся в боевом строю.

Воюющий в рядах российской армии гражданин Камеруна Мэд на протяжении 12 дней отбивал контратаки Вооруженных сил Украины, укрываясь от снарядов под подбитым танком в зоне спецоперации.