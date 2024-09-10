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Израиль сообщил об ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители ВВС Армии обороны Израиля нанесли ночью удары по военным объектам "Хезболлах", расположенным на юге Ливана. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении армейской пресс-службы.

Израиль сообщил об ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
"Ночью ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам "Хезболлах" в районе Айта-эш-Шаб, Эль-Хияма и Эн-Накуры на юге Ливана", - указывается в заявлении. Кроме того, был также открыт огонь из минометов в районе Эн-Накуры.

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В армейской пресс-службе указали на то, что ЦАХАЛ продолжит действовать против исходящей от "Хезболлах" угрозы.

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