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ТАСС: нацисты тренировали собак на заключенных концлагерей в годы ВОВ

Немецкие солдаты тренировали служебных собак на заключенных концентрационных лагерей во время оккупации Донбасса в период Великой Отечественной войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Центра исторической памяти при президенте РФ.

В РФ раскрыли данные о тренировках собак нацистов на заключенных концлагерей
© РИА Новости

Один из таких концлагерей находился на территории Константиновского химзавода. Здесь нацисты массово избавлялись от заключенных и оставляли их в бомбоубежищах.

«Видел я и как немцы обучают своих собак. Их тренировали на русских жителях: собаки набрасывались на людей, обрывали на них одежду и сильно ранили», — указано в воспоминаниях рабочего химзавода Захара Бербенца.

Также в этом концлагере происходили вспышки тифа и дизентерии. По словам Бербенца, помощь людям немцы не оказывали.

7 сентября ФСБ рассекретила и передала в Музей Великой Отечественной войны в Донецке документы о преступлениях гитлеровцев в годы Великой Отечественной. Эти бумаги содержат свидетельства о зверствах, совершенных оккупантами на шахте 4-4-бис в городе Сталино (ныне Донецк).

Рассекреченные материалы включают в себя протоколы допросов очевидцев, акты обследования места преступления и другие неопровержимые доказательства преступлений нацистов.

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