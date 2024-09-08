Алаудинов обратился к Европе с предупреждением по Курской АЭС

Последствия возможной катастрофы на Курской атомной электростанции (АЭС) в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) затронут прежде всего Европу, предупредил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Такое мнение он выразил в интервью РИА Новости.

Офицер подчеркнул, что европейские государства, которые находятся рядом с Россией и Украиной, совершают большую ошибку, «идя на поводу США». По его мнению, «заигрывание» ВСУ с Курской АЭС с негласного разрешения коллективного Запада может привести к катастрофе, которая коснется прежде всего европейских государств.

«Вы (Европа — прим. "Ленты.ру") будете вовлечены в это. И мне непонятно, почему Европа поддалась глобалистским интересам Америки и делает все, чтобы произошла эта катастрофа. (…) Пострадают не только Россия и Украина, но и Европа в целом», — считает Алаудинов.

Алаудинов рассказал о просчете ВСУ из-за атаки под Курском

Ранее Апти Алаудинов заявил, что киевские власти не соблюдали прав военнопленных. По словам офицера, даже телефонные звонки пленным разрешали делать лишь в том случае, если Киеву была от этого выгода. В связи с этим в России возбудили дело по факту жестокого обращения ВСУ с военнопленными. Это произошло после публикации кадров с пытками.