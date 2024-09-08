Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «катастрофическую нехватку» живой силы на фоне продвижения российских войск в Донбассе. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил телеканал CNN.

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— Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат, — следует из материала.

По данным источника, российские военные разгромили множество украинских подразделений. Особенно сложной оказалась ситуация для тех бойцов, которые находятся в районе Красноармейска и других местах на восточной линии фронта. Один из командиров ВСУ рассказал телеканалу, что многие новые бойцы отказываются идти в бой и покидают свои позиции, говорится в статье.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов считает, что атака подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стала решающим сражением в специальной военной операции. Он также предположил, что СВО может завершиться уже в этом году.

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 сентября, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что священный долг Вооруженных сил РФ заключается в том, чтобы выбросить противника из Курской области и защитить граждан.