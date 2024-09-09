Алаудинов: условия в российском плену лучше, чем в украинских подразделениях

Условия содержания военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском плену даже лучше, чем в украинских подразделениях, они получают продукты, медицинскую помощь. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"[Украинские] военнопленные находятся в условиях, которые намного лучше даже, чем у них, когда они находятся у себя в своих подразделениях. И второе, это то, что наши военнопленные получают полноценное обеспечение и продуктами питания, и всем, что необходимо, и медицинскую помощь им оказывают в полной мере. Поэтому в этом плане у них все очень даже хорошо", - сказал он.

Ранее Алаудинов отмечал, что ВСУ позволяли российским пленным звонить родным только в случае получения с этого политических выгод для Киева.