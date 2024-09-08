Инструкторы стран НАТО копируют половину тактик и стратегий российских войск при составлении программ подготовки для штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам рассказал один из командиров разведывательно-диверсионного отряда "БАРС-31", действующего в интересах Южной группировки войск, с позывным Югра.

"Главное - не недооценивать противника. Они такие же, думают так же, их так же учат. Возможно, хуже, возможно, лучше - никогда не знаешь на кого попадешь. Делай то, чему тебя учили, и все. Глобально - штурмовые действия и в Африке штурмовые действия. Насколько я знаю, натовцы на половину нас копируют. Так что действия примерно одни и те же, что с этой, что с другой стороны", - рассказал Югра.

Он отметил, что бойцы российской армии стараются постоянно совершенствоваться на полигонах, даже ветераны боевых действий постоянно обучаются наряду с новобранцами. В том числе отрабатываются действия при атаках химическим оружием, которое противник постоянно применяет на поле боя - от белого фосфора до отравляющих веществ. Поэтому бойцы подразделения выходят на боевые задачи с противогазами.

Также Югра сообщил, что ВСУ достаточно сильно мотивированы и сейчас даже войска теробороны состоят из приверженцев нацистских и русофобских идеологий - соответствующие татуировки находят даже на уже взрослых людях в возрасте старше 40 лет.

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Как уточнил журналистам боец подразделения с позывным Кадет, сейчас бойцы отряда стоят под Часовым Яром, где держат выгодные для частей ВС РФ позиции, отражают атаки противника. Для успешной работы в подразделении регулярно проводятся ротации, между которыми бойцы по несколько дней проводят на полигонах. В частности, изучают тактики, тренируются захватывать и оборонять укрепления, улучшают навыки стрельбы и боевое слаживание.