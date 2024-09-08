Названы возможные последствия размещения истребителей F-35 в Финляндии

Размещение истребителей F-35 в Финляндии представляет очень серьезную угрозу для безопасности России. Одна ядерная бомба этого самолета способна убить сони тысяч жителей Москвы, пишет Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что размещение F-35 ВВС США в Финляндии «имеет особенно серьезные последствия для безопасности России». После вступления Финляндии в НАТО Вашингтон и Хельсинки начали переговоры по Соглашению о сотрудничестве в области обороны.

Финские СМИ считают, что это может означать, что США создадут в стране обширную военную инфраструктуру для передового развертывания американских F-35.

Это будет включать постоянное или ротационное размещение самолетов F-35. Данный истребитель «считается непревзойденным с точки зрения сложности» и умеет садиться на обычное шоссе. По мнению Military Watch Magazine, аналогичные модели есть только в КНР.

«Расширенные проникающие способности F-35 обеспечивают возможность наносить обычные и ядерные удары глубоко по российской территории. По оценкам, один F-35, применивший ядерную бомбу B61-13, способен привести к гибели до 310 000 человек в Москве. При этом самолеты обладают мощной способностью искать и уничтожать ядерные активы России, чтобы предотвратить возмездие», — пишет Military Watch Magazine.

Это делает размещение самолета в Финляндии потенциально очень серьезной угрозой безопасности России, резюмирует издание.

США планируют в ближайшие дни отправить Польше первые истребители F-35

Ранее ВВС США задействовали два истребителя пятого поколения F-35A для проверки их способности действовать на автомагистралях Финляндии. Это стало первым случаем, когда американские F-35 приземлились на европейском шоссе. Развертывание было проведено 4 сентября и «продемонстрировало концепцию гибкого боевого применения ВВС».