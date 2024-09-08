Российские военные уничтожили украинскую ДРГ в ДНР

Российские военные группировки войск «Центр» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Новогродовке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил боец с позывным Фанат в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что диверсанты пытались проникнуть в город на БТР, однако были замечены российскими солдатами. В результате они были оперативно ликвидированы.

О взятии Новогродовки стало известно 8 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспорядочно сопротивлялись, поэтому город удалось сохранить практически целым. Во многих домах сохранились стекла, однако отсутствует электричество и водоснабжение. На улицах находится сожженная украинская бронетехника.