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Российская армия взяла под контроль Новогродовку в ДНР

Подразделения группировки «Центр» освободили Новогродовку в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.

Российская армия взяла под контроль Новогродовку в ДНР
© РИА Новости
«В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новогродовка», — сказано в сообщении.

Новогродовка расположена на рубеже, за которым для ВС РФ открывается путь на Покровск — стратегически важный город на западе ДНР. Также российская армия сможет наступать в тыл Кураховской группировке ВСУ.

Накануне полковник СБУ в отставке заявил об угрозе обрушения фронта ВСУ в районе Покровска.

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