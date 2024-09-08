Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении очень сильно поменяли тактику. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Противник издалека завозит личный состав, выгружает его и быстро пытается уехать на своей технике для того, чтобы не попасть в зону нашего непосредственного воздействия. Поэтому, конечно, противник очень сильно поменял тактику своего поведения, тактику воздействия на наши силы, средства. <...> Полагаю, что за счет этого мы и сумели отбить у него желание двигаться быстрыми темпами. На большей части участков противник активно "закапывается", - сказал он.

Алаудинов напомнил, что это связано с тем, что российские военные нанесли противнику "действительно очень серьезное поражение". По его словам, в первые дни атаки была такая картина, которой не было за все время СВО: ежедневно российские военные уничтожали минимум 10-15 единиц техники ВСУ.

"В первый день на одном только нашем участке мы сумели сжечь 32 единицы техники. Это были и танки, и бронированные машины в основном. На второй день мы сожгли 20 единиц, на третий день - 13, на четвертый день - 15. И каждый день мы жгли технику украинских формирований, танки и бронированные машины, от 10 до 15 - это минимум у нас было. Дальше уже противник осознал ошибочность своего мнения, что он может безнаказанно здесь кататься", - отметил он.

Сейчас бойцы спецназа "Ахмат" вынуждены все время находиться в поисках для того, чтобы уничтожить две-три единицы техники в сутки, добавил он.

"Скажем, за вчерашний день наши подразделения сожгли два танка, минометы, артиллерийские установки. Но сам факт, что такого количества техники сегодня уже нет", - добавил он.

Алаудинов рассказал о просчете ВСУ из-за атаки под Курском

Также Алаудинов уточнил, что линия боевого соприкосновения стабилизировалась уже две недели назад. Но ВСУ продолжают предпринимать попытки перегруппировываться, отметил он.