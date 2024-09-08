Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакой на Курскую область хотели замедлить продвижение российских военных в зоне специальной военной операции, но это только убыстрило ход наступления. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Мы с вами видим, что ставя эту задачу, они думали, что наступление российских войск остановится, что войска с тех участков, где мы идем в наступление, будут сняты и переброшены сюда, что по сути своей создаст прецедент для того, чтобы в общей сложности, во-первых, сказать, что они сумели остановить наступление российских сил и средств, и в то же самое время воздействовать на [Курскую] атомную станцию для того, чтобы заставить нас сесть за стол переговорам. Ну, как мы видим, наступление российских войск, оно, наоборот, убыстрило свой ход. Получается, ежедневно наши войска берут по несколько населенных пунктов, двигаются вперед, освобождая те территории, которые являются по конституции уже российскими", - сказал он журналистам.

Алаудинов подчеркнул, что, вместе с тем, ВС РФ сумели и в Курской области остановить противника, нанести ему ощутимый урон, "за счет чего он сегодня не может сделать тот блицкриг, который на него возлагался".

"Мы знаем, что изначально этот бросок [ВСУ] имел перед собой задачу взять атомную станцию, которая находится в Курчатове, взять часть самого Курска, зайти на территорию Курска для того, чтобы иметь возможность таким образом шантажировать руководство Российской Федерации", - уточнил он.

Алаудинов посмеялся над ошибкой солдат ВСУ в Курской области

Затем, как отметил Алаудинов, когда ВС РФ остановили украинские подразделения и стабилизировали линию соприкосновения, а ВСУ начали нести ощутимые потери, перед противником была поставлена новая задача.